Доработка информсистемы здравоохранения в Татарии обойдётся в 111 млн

Казань, , 12:24 — REGNUM В Татарии для выполнения работ по развитию подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году была проведена закупка у единственного поставщика. Цена контракта превышает 110,95 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ООО «Национальный центр информатизации» из Иннополиса. Несмотря на то, что сведения о закупке появились в системе госзакупок только 31 октября 2018 года, начать работы должны были еще 1 октября 2018 года. Срок окончания — 14 декабря 2018 года. Сумма контракта — 110 950 873 рубля 11 копеек.

«Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2 (9) Положения о закупке государственной корпорации «Ростех», — отмечается в материалах закупки и уточняется, что договор заключается во исполнение соглашения «на выполнение работ по развитию подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году, заключенного между государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и заказчиком».

Среди поставленных задач — доработка программного обеспечения в части расширения параметров учета медицинских работников, необходимых для организации информационного взаимодействия с информационными системами пользователей и поставщиков информации. Среди подсистем, что планируются к развитию — федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских организаций, электронная регистратура, федеральная интегрированная электронная медицинская карта, подсистема обезличивания персональных данных, федеральный реестр электронных медицинских документов, федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, геоинформационная подсистема, подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности, подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.

Напомним, также ранее был объявлен тендер на модернизацию единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Контракт на 6 млн рублей был подписан с ГУП «Центр информационных технология РТ», созданным в 2009 году министерством земельных и имущественных отношений РТ. ГУП также является соучредителем ООО «Координационный центр регионального домена Республики Татарстан» и совместно с ПАО «Таттелеком» — ООО «Межрегиональная инфраструктурная группа». ГУП активно участвует в тендерах.

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