Первая реконструкция порта Холмск за 45 лет

Холмск, Сахалинская область, , 12:23 — REGNUM Обсуждение проектов строительства моста с материка на Сахалин продолжается, состоится ли окончательное решение и когда это произойдет, пока можно только предполагать. Тем временем власти Сахалина 6 ноября сообщили о начале реконструкции причального комплекса в Холмске — впервые в одной из главных морских гаваней острова начался масштабный ремонт. Работы начаты своевременно, ведь на верфях Комсомольска-на-Амуре идет строительство двух новых паромов для линии Ванино — Холмск, которые по плану должны быть приняты в эксплуатацию в конце следующего года.

Реконструкция причального комплекса началась с ремонта подъемно-переходного моста, по которому происходит заезд железнодорожных вагонов и автомобилей на суда и их выезд с борта паромов. После ремонта подъемно-переходного моста пройдут работы по углублению дна, это позволит принимать крупнотоннажные суда.

Торговый порт Холмска — единственное круглогодично функционирующее транспортное звено, обеспечивающее связь Сахалина с материком. Паромная переправа введена в строй в 1973 году. Начатая реконструкция — первая в истории порта Холмск.