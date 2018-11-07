Потребительская организация обвинила ТК «Энергию» в нарушениях закона

Москва, , 18:19 — REGNUM В недобросовестной практике обвинила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) одну из крупнейших транспортных компаний России ТК «Энергия». Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ОПИ, организация получила большое количество жалоб на транспортную компанию, отправители которых отмечали нарушения законодательства о защите прав потребителей, о транспортно-экспедиционной деятельности, о налогах и сборах, а также других обязательных требований. По данным ОПИ, в противоправную деятельность оказались вовлечены офисы и филиалы компании, расположенные в разных регионах страны.

Благодаря мероприятиям, организованным ОПИ и региональными органами ФСБ, ФНС, прокуратуры и Ространснадзора, удалось установить, что к отправке под видом косметики, игрушек, книг и прочего принимаются перцовые баллончики, сжиженный газ, жидкость для розжига, фейерверки, петарды, муляжи пистолета, взрывных устройств, сообщили в ОПИ. «Свойства грузов работниками транспортной компании не проверяются, все записывается со слов отправителя, — подчеркивается в пресс-релизе. — А самого отправителя во многих пунктах даже не идентифицируют — не требуют предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Грузы, приготовленные к отправке, находятся в свободном для посторонних лиц доступе. Дополняет картину отсутствие надлежащим образом оформленных вывесок (с наименованием и местом нахождения юридического лица), дробление деятельности на множество компаний с одинаковым названием и одним генеральным директором, а также невыдача чеков при оплате наличными. Это прямо указывает на сокрытие выручки и уклонение от уплаты налогов».

«Таким образом, — отметили в ОПИ, — созданная транспортной компанией «Энергия» инфраструктура, не отвечая установленным обязательным требованиям, не только свидетельствует о противоправном замысле владельцев, но и без труда может использоваться злоумышленниками для организации и осуществления преступной деятельности, что представляет повышенную общественную опасность в свете сохраняющейся террористической угрозы. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что совокупность перечисленных признаков ранее уже отмечалась в деятельности транспортной компании РАТЭК, что привело к ее фактической ликвидации и неисполнению обязательств перед клиентами и государством. Потребители лишились не только денег за услуги, но и возможности забрать свои грузы. Не выплачиваются долги по зарплате, а также налоги и сборы. В результате организованных ОПИ мероприятий, ТК Энергия уже получила ряд официальных предписаний и будет привлечена к ответственности вплоть до возможного административного приостановления ее деятельности на 90 дней, что предусмотрено действующим законодательством».

В целях предупреждения причинения вреда имуществу и минимизации рисков утраты грузов, ОПИ не рекомендовала клиентам пользоваться услугами транспортной компании «Энергия».