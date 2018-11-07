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Nord Stream 2 AG завершило укладку 200 км труб «Северного потока-2»

Экономика

Строительство морского участка вышло на проектную мощность

Москва, 7 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Под продолжающиеся разговоры о введение санкций против «Северного потока-2» компания Nord Steram 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации этого магистрального газопровода, вывела строительство морской части на проектные темпы.

Одновременно работают уже три трубоукладочных судна: Castoro Dieci в Грайфсвальдском заливе в Германии, Audacia в территориальных водах Германии и Solitaire — в исключительной экономической зоне Финляндии. В ведении работ задействовано уже 20 судов, доставляющих грузы с двух трубопрокатных заводов на трубоукладочные суда. На заводских площадках на завершающий этап вышло обетонирование труб, которые после этой обработки доставляются в логистические центры на морском побережье.

6 ноября Castoro Dieci закончило свою часть работы, теперь предстоит его перемещение на новый участок маршрута. Реализация проекта «Северный поток-2» идет в полном соответствии с предусмотренным графиком, на 6 ноября завершена укладка первых 200 км труб, общая протяженность морского участка составит почти 1 200 км.

Ситуация вполне традиционна для последнего времени: пока политики продолжают свои интриги, специалисты просто работают.

regnum author Борис Марцинкевич
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Северо-европейский газопровод
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