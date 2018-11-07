Деньги на ветер: представлен список расточительных трат властей Германии

Берлин, , 12:10 — REGNUM Власти Германии далеко не всегда отличаются стремлением сэкономить деньги налогоплательщиков, и, как выяснилось, достаточно часто тратят их впустую. Так, одним из таких примеров может служить «скорая помощь» для волков. Специальный трейлер с ремнями и внутренним освещением стоимостью €11 тыс. для доставки в клинику раненого в ДТП волка приобрели власти Ганновера. Об этом сообщает Die Welt. При этом с момента появления такой услуги (почти за два года) потребности в ней ни разу не возникло из-за отсутствия «пациентов».

Всего в списке самых расточительных и безрассудных трат чиновников, собранных союзом немецких налогоплательщиков, — 109 пунктов. Ещё один пример невостребованности — роскошная девятиметровая голубятня, на установку которой власти города Фульда потратили 70 тысяч евро. Птицы в неё залетают редко, так как место для голубятни выбрано абсолютно неподходящее.

Для каких нужд были приобретены шесть современных подводных лодок с двигателем на водородных топливных элементах за €3 млрд также остаётся загадкой. Ни одна из к эксплуатации не готова, большую часть времени они находятся на ремонте в верфях. Кроме того, на семь немецких подводных экипажей на флоте имеется только три командира — проблемы с подготовкой персонала.

Также в списке расточительных трат — проект реконструкции тюрьмы в Нордерштедте земли Шлезвиг-Гольштейн, который из-за недостаточного планирования в итоге подорожал в два раза, полуметровый забор вокруг площадки для выгула собак в Гамбурге и многое другое.