Медведев: Россия и Китай намерены выйти на $200 млрд торгового оборота

Москва, , 12:03 — REGNUM Российско-китайские отношения находятся сейчас на подъёме, во многом благодаря уникальной системе контактов, Китай является крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнёром России. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев журналистам в Шанхае, сообщается на сайте правительства РФ.

Двусторонняя торговля активно растёт. В 2018 году планируется выйти на уровень $100 млрд торгового оборота, который ещё лет 10−12 назад казался фантастическим. Сейчас намечаются новые рубежи. Так, рассматривается возможность выхода на $200 млрд торгового оборота. «Это вполне по силам России и Китаю, если будет активно продвигаться сотрудничество в различных сферах», — отметил Медведев.

Медведев призвал наращивать объёмы кредитования между РФ и КНР в нацвалютах

Россия и Китай договорились о ряде дополнительных шагов. По словам Медведева, они касаются поддержки малого бизнеса, совершенствования электронной торговли, совершенствования системы расчётов. Также у двух стран намечено много инвестпроектов в сферах: энергетики, нефти, газа, нефтепереработки, высоких технологий, включая пилотируемую космонавтику, спутниковые навигационные системы, создание новых материалов и искусственного интеллекта.

Читайте также: Медведев: Санкции нужны США для решения своих внутриполитических задач

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев находится в Китае с официальным визитом с 5 по 7 ноября 2018 года. В рамках трехдневного визита у председателя правительства РФ намечена обширная программа. Так, в Шанхае Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее: На 43% вырос экспорт сельхозпродукции из России в Китай