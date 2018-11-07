В Ростовской области объявили карантин из-за массового падежа овец

Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В двух районах Ростовской области введён карантин из-затоксико-инфекционной болезни овец. Брадзот был обнаружен у животных в Белокалитвинском и Орловском районах. Инфекция не диагностировалась на Дону более 10 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии 7 ноября.

К специалистам обратились фермеры, которые пытались спасти стадо самостоятельно. Так, в хуторе Какичев более чем из 700 овец в стаде инфицировано было 220 голов, погибли — 168. В сельскохозяйственном производственном кооперативе рядом с хутором Верхнезудов вирус был выявлен у 79 из 700 голов мелкого рогатого скота. Погибли 57 животных.

«В неблагополучных животноводческих точках в Белокалитвинском и Орловском районах проводятся мероприятия по ликвидации инфекции. На время карантина фермерам запретили ввод, вывод и перемещение животных, убой и использование мяса больных овец, а также их доение и использование в пищу молока», — отметили в ветеринарии.

Специалисты отмечают, что причиной заболевания в обоих случаях стал недокорм и поение стоячей водой.