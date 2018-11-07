Прецедент в Чувашии: Спрос за некачественную энергию – с сетевой компании

Чебоксары, , 11:33 — REGNUM Жители Чувашии продолжают борьбу с энергетиками в связи с поставкой некачественной электроэнергии. Предметом очередных судебных разбирательств стало коллективное обращение жителей деревни Таушкасы Чебоксарского района, которые жаловались на «последствия низкого качества электроэнергии». Как сообщил ИА REGNUM старший инспектор инспекции ПМТУ Росстандарта Олег Садоводов, по итогам ряда решений «можно говорить о прецеденте» в связи с привлечением к ответственности электросетевой организации, также выявлен ряд системных проблем в отрасли.

Коллективное обращение поступило в Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ПМТУ Росстандарта).

«Жители жаловались на последствия низкого качества электроэнергии: моргающие осветительные приборы, не нормально работающие насосы, доильные аппараты и прочие бытовые приборы. А также сообщили о безуспешном обращении в электросетевую организацию c просьбой обеспечить приемлемое качество электроэнергии», — сказал Олег Садоводов.

Эксперт напоминает, что согласно постановлению правительства России «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…», отпускаемая населению электроэнергия подлежит обязательной сертификации. Некачественная электроэнергия может привести к «значительному снижению ресурсов» бытовой техники и светотехнического оборудования. Кроме того, в соответствии с нормативными документами некачественная электроэнергия должна отпускаться по заниженному тарифу. В связи с этим по факту коллективного обращения жителей была организована внеплановая выездная проверка с привлечением аккредитованной лаборатории ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан».

"Измерения подтвердили недопустимые отклонение многих показателей качества. Например, напряжение снижалось до 174 вольт, что ниже минимально допустимых 198 вольт», — пояснил Садоводов.

По его словам, ведомство вынесло постановление о привлечении ПАО «МРСК Волги» к административной ответственности, которое было оспорено в арбитражном суде Чувашии. Согласно картотеке суда, управлением было назначено 150 тыс. рублей штрафа. В ПМТУ Росстандарта сообщили, что Арбитражный суд подтвердил обязанность электросетевой организации технически обеспечивать население качественной электроэнергией, подтвердил законность привлечения к административной ответственности.

«Здесь можно говорить о прецеденте. Дело в том, что в ходе реформы электроэнергетика России была разделена на предприятия генерирующие, магистральные сетевые (транспортирующие), территориальные сетевые (распределительные сети), а также энергосбытовые предприятия. И если в прошлом имели место арбитражные споры по фактам отпуска населению некачественной электроэнергии, то в них в качестве ответчиков были привлечены энергосбытовые предприятия, у которых имелись договора на электроснабжения с населением, либо управляющими компаниями. Но известно, что качество электроэнергии во многом обеспечивается не энергосбытовыми, а электросетевыми организациями», — поясняет старший инспектор инспекции ПМТУ Росстандарта.

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В ведомстве также обращают внимание и на другую «системную проблему» в государственной системе управления качеством поставляемой электроэнергии. Напомним, качество подтверждается при сертификации, в данном случае сертифицируются электрические сети. Сертификацию проводят аккредитованные в Росаккредитации органы сертификации совместно с испытательными лабораториями.

«Выяснилось, что сертификация электроэнергии на предприятии проводится с привлечением испытательной лаборатории, которая является его структурным подразделением. Но структурное подразделение не является независимым, то есть работает в состоянии конфликта интересов своего электросетевого предприятия и потребителей электроэнергии — населения. Такая практика ведения сертификации электроэнергии распространена на все филиалы МРСК и фактически используется на протяжении многих лет», — отмечает Олег Садоводов.

По его словам, этот случай вскрыл ещё одну проблему в части электроэнергии как товара.

«Потребитель электроэнергии и контролирующие органы (в частности, Роспотребнадзор, Госжилинспекция, управление Росстандарта, прокуратура) практически лишены открытой информации о сертификате соответствия на получаемую электроэнергию, а — именно приложения к сертификату соответствия, где, как правило, отражается информация о сертифицированных электросетях. И это при том, что повсеместно в России процесс сертификации электроэнергии заложен в тариф на отпускаемую электроэнергию, то есть оплачен потребителем», — констатирует эксперт.