КамАЗ поставит в Москву почти 600 городских автобусов

Набережные Челны, Татария, , 11:32 — REGNUM КамАЗ подписал трёхлетний контракт с «Мосгортрансом», в соответствии с которым в адрес московского предприятия будут поставлены 596 единиц рестайлинговых низкопольных автобусов НЕФАЗ, в том числе тридцать автобусов с кабиной инструктора. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе челнинского предприятия.

Первые 40 автобусов КамАЗ передаст Москве до конца текущего года. В следующем году компания должна поставить 372 машины и ещё 184 единиц — в 2020 году. Также специалисты компании проведут обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава.

«КамАЗ впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом. Весной мы выиграли тендер на поставку электробусов в адрес «Мосгортранса», а спустя всего полгода получили крупный заказ на партию автобусов НЕФАЗ для нужд столицы», — прокомментировал сделку генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Обновленный автобус НЕФАЗ-5299−40−52 был запущен в серийное производство в 2018 году. При его разработке были учтены современные требования к безопасности и комфорту пассажиров. Интерьер и внешний вид данной модели был полностью обновлёны. Автобус имеет светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя и usb-зарядками для гаджетов, также имеется аппарель для заезда колясок.

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