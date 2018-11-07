Итоги выборов в Конгресс США оказались умеренно-позитивными для России

Москва, , 11:27 — REGNUM Промежуточные выборы в Конгресс США не преподнесли сюрпризов — республиканцы сохранили большинство в Сенате США, а демократы усилили своё присутствие в Палате представителей. Баланс сил на американской политической арене не изменился, система сдержек и противовесов продолжает действовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Напомним, за последние годы в большинстве случаев в США президентская партия не имела контроля в нижней палате парламента. Любопытно, что Дональд Трамп, любитель ярких высказываний, написал о невероятном успехе демократической партии на выборах. Мировые рынки практически не отреагировали на итоги выборов.

«По всей видимости, политический курс США по итогам выборов не изменится. Дональд Трамп продолжит продвигать налоговые реформы и инфраструктурное строительство. При этом демократы продолжат вставлять ему палки в колёса, например, в части переговоров по бюджету и потолку госдолга. Не изменится и внешняя политика США — в этом вопросе президент США меньше зависит от Палаты представителей. Торговые войны с Китаем и санкционное давление на Россию продолжатся», — полагает эксперт.

Впрочем, худшего сценария для России удалось избежать. Если бы демократы получили контроль в Сенате, они имели бы полный контроль над законодательным процессом, и внешнеполитическое давление на Россию усилилось бы. Демократическая партия считает Россию главной угрозой безопасности США и призывает к усилению санкций.

«Итоги выборов в Конгресс США можно считать умеренно-позитивными для России, если так можно говорить в контексте отношений России с западными странами. Плохой мир лучше доброй войны — вот, что нужно понимать, оценивая результаты голосования. О том, будут ли какие-либо подвижки в российско-американских отношениях, можно будет судить по итогам встреч Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже и 30 ноября в Буэнос-Айресе», — считает Ткачук.

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