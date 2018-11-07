Минприроды фиксирует падение рентабельности месторождений в России

Москва, , 11:25 — REGNUM Рост темпов потребления продукции добывающей промышленности в мире превышают возможности отрасли, и с этой проблемой в перспективе столкнётся в том числе и Россия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«(Фиксируем) неуклонное снижение коэффициента воспроизводства, что отмечается во всём мире. Темпы потребления ресурсов превышают геологическую составляющую», — заявил Кобылкин.

По его словам, несмотря на то, что для России эти факторы пока не носят ярко выраженный характер, перед отечественной добывающей промышленностью есть ряд серьёзных вызовов. В частности, перспективы новых открытий связываются с повышением глубинности освоения недр и изучения труднодоступных территорий.

«К ним относятся недостаточные объёмы регионального геологического изучения недр, включая континентальный шельф, исчерпание потенциала открытия новых высокорентабельных месторождений в доступных и освоенных регионах РФ. Качество разведанной базы снижается и не всегда компенсирует добычу», — указал он.

Министр также добавил, что указанные проблемы «сопровождаются ухудшением кадрового и технологического сопровождения отрасли».

По данным Минприроды, по нефти и конденсату в 2017 году Россия входила в тройку лидеров с уровнем добычи в 11 млн баррелей в сутки. По запасам природного газа Россия занимает первое место в мире, а по добыче — второе после США.