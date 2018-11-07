Володин заявил о необходимости контроля за инвестициями в образование

Москва, , 11:25 — REGNUM Повышение качества образования невозможно без парламентского контроля за реализацией госпрограммы и инвестиций, которые уходят в этом направлении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» министра просвещения Ольги Васильевой в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Самое печальное, что те инвестиции, которые идут в систему образование, реализуются на 8%. Об этом нам надо говорить, коллеги, и это тревожный звоночек», — заявил Володин.

По его словам, повысить качество образования не удастся, если реализации будет достигать всего несколько процентов в год. В частности, отметил он, для повышения уровня реализации инвестиций и использования госсредств, выделенных на госпрограмму по развитию образования, необходим парламентский контроль за действиями правительства.

«Мы должны говорить о совершенно конкретных KPI, причем ежегодных, за которые наши коллеги из правительства должны отвечать. Прошел год — что сделано, какое количество школ введено, на какие уровни мы вышли. Безусловно, это должно сопровождаться новыми технологиями и внедрения их в систему образования. Но хотелось бы, чтобы мы в том числе и к себе предъявили требования более эффективной работы в этом направлении. Потому что никто не снимал с нас обязанность парламентского контроля, а он определяет, что мы должны участвовать в контроле за реализацией госпрограмм», — отметил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы особо подчеркнул, что одной из основных задач правительства и депутатов в области образования — это популяризация профессии учителя среди молодежи.

«Когда мы с вами говорим о задачах в системе образования, особенно в нашей российской школе, это неразрывно связано с учителем. И мы должны обязательно говорить о повышении престижа профессии учителя», — подчеркнул Володин.