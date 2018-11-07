В Казахстане появится лоукостер для внутренних авиарейсов

Астана, , 11:15 — REGNUM В 2019 году в Казахстане появится внутренний лоукостер FlyArystan, сообщил портал «Казинформ». «Арыстан» в переводе с казахского означает лев. За образец для «летающего льва» будут взяты международные лоукостеры Easyjet, Indigo, Cebu Pacific, Air Asia.

Напомним, создать на базе перевозчика Air Astana бюджетную авиакомпанию президент Казахстана поручил всего пять дней назад.

Как сообщил сегодня, 7 ноября, президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер, тарифы новой компании будут примерно вдвое ниже существующих, авиапарк на первом этапе будет состоять из четырех самолетов Airbus A320 на 180 мест эконом-класса.

Возглавит новую авиакомпанию Тим Джордан, который более 15 лет проработал в таких бюджетных авиакомпаниях как Cebu Pacific и Virgin Blue. Привлекать инвестиции акционеров, государственные субсидии или внешнюю финансовую поддержку пока не планируется.

Бронирование мест откроется в марте 2019 года, когда будет утверждено расписание полётов. Пока известно, что самый дальний из рассматриваемых маршрутов — Алма-Ата-Актау (бывший Шевченко), продолжительностью 3,5 часа.