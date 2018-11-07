Власти Дагестана рассчитывают завершить 2018 год без дефицита бюджета

Махачкала, , 11:13 — REGNUM За девять месяцев 2018 года и доходы, и расходы бюджета Дагестана увеличились на 700 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Дефицит сохранился на уровне 300 млн рублей. Однако завершить год власти республики рассчитывают без дефицита. Об этом в ходе рабочего совещания рассказал врио заместителя председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Доходы бюджета за три квартала составили 105,2 млрд рублей, столько же и расходы. По словам врио вице-премьера, рост доходов и расходов обусловлен поступлением дополнительных средств из федерального бюджета на благоустройство столичной площади и строительство онкологической больницы.

Налоговые доходы за этот период времени по отношению к прошлому году выросли на 11,5% и составили почти 2.5 млрд рублей; неналоговые доходы — на 37,9% (более 1,8 млрд рублей). При плановом значении 18 млрд 765 млн рублей доходы за рассматриваемый период составили 19 млрд 328 млн рублей.

Среди муниципалитетов-аутсайдеров в плане прироста налоговых и неналоговых доходов были названы города Избербаш и Южно-Сухокумск, которые по итогам трех кварталов не достигли показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в декабре 2017 года парламентом Дагестана был принят бюджет на 2018 год с профицитом почти в 773 млн рублей. Согласно законопроекту, общий объём доходов бюджета должен был составить немногим больше 100 млрд рублей, сумма расходов предусматривалась в размере почти 99,8 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2019 год бюджет Дагестана принят с профицитом в объеме 456 млн рублей. Доходы республиканской казны составят 106,5 млрд рублей, а расходы — 106 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления согласно законопроекту запланированы в объеме 36,4 млрд рублей.