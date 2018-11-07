Владморрыбпорт увеличил грузооборот на 14,3% в январе-октябре 2018 года

Владивосток, , 11:09 — REGNUM Грузооборот Владивостокского морского рыбного порта за 10 месяцев 2018 года составил 3772,4 тыс. тонн, что на 14,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает 7 ноября пресс-служба предприятия.

«Отчетный период стал рекордным по многим показателям: рыбопродукция — 245,4 тыс. т (+17,9%); контейнеры — 148 306 ТЕУ (+15,9%); металлолом — 383,2 тыс. т (+20,4%)», — говорится в сообщении.

Объем перевалки грузов навалом вырос в отчётном периоде на 19%, в том числе грузооборот навалочных грузов для строительной индустрии увеличилась в пять раз. Прошедший месяц также показал высокие результаты в сравнении с октябрем 2017 года, общий грузооборот достиг 422,7 тыс. т (+24%). Обработано 84 судна (+35%).

Отмечается, что наибольший рост отмечен в обработке судов с рыбопродукцией. Для российских потребителей в октябре этого года выгружена на берег рыбопродукция с 25 судов (+32%), что в очередной раз подтверждает, что Владморрыбпорт становится более привлекательным для рыбопромысловых судов.

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