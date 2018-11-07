В Ярославской области прокуратура вернула мусорный полигон районной власти

Мышкин, Ярославская область, , 11:02 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области обязал ООО «Сить» возвратить Мышкинскому муниципальному району переданное по договору аренды имущество — полигон твердых бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района заключил с ООО «Сить» договор аренды полигона твердых бытовых отходов. Все деньги от вывоза твердых коммунальных отходов отходили бы частной фирме, а районная администрация получала бы только арендную плату.

Прокуратура провела проверку по этому факту. По мнению прокуратуры, районная администрация должна была заключить концессионное соглашение.

«Основной задачей заключения концессионного соглашения в соответствии с законом является привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, а не использование муниципального имущества с целью извлечения прибыли отдельными хозяйствующими субъектами», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Суд обязал ООО «Сить» возвратить собственнику — Мышкинскому муниципальному району переданное по договору аренды имущество.

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