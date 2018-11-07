В Якутии раскритиковали работу власти с ТОРами: госвнимание несоразмерно

Якутск, , 11:23 — REGNUM В Якутии одна из территорий опережающего развития работает недостаточно эффективно притом, что уже третий год получает максимум внимания со стороны государства. Об этом заявил в ходе тематического круглого стола политолог и журналист республики Виталий Обедин, имея в виду ТОР «Кангалассы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Всё так хорошо звучало, но я, честно говоря, каждый раз, когда присутствую на мероприятиях с вашим участием, открываю для себя новую Якутию, — обратился Виталий Обедин к министру инноваций и цифрового развития Якутии Анатолию Семёнову. — Например, я с удивлением узнал, что школа в Кангалассах появится благодаря ТОСЭР, а не потому, что в августе 2017 года суд удовлетворил иск прокуратуры и признал школу там аварийной и непригодной для обучения. Детей начали переводить учиться в магазин, после чего проект строительства школы в Кангалассах был включён в число приоритетов. Ну то есть мы немного в разных Якутиях живём. Про ТОСЭР «Кангалассы» я постоянно очень иного слышу, но правда не про его индикативные показатели. Сегодня услышали про три млн рублей налогов, и это явно не тот масштаб, чтобы об этом говорить».

Виталий Обедин удивление тем, что почти все 40 минут, которые шёл круглый стол, в основном обсуждалась ТОР «Кангалассы», притом, что там всего 16 резидентов, которые даже не являются представителями среднего бизнеса. При этом эксперт подчеркнул, что с тех пор, как была запущена в работу эта территория опережающего развития, в Якутии перестали существовать почти 4 тыс. субъектов малого бизнеса — число ИП уменьшилось с 57 до 53 тыс.

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«Нет, я не против ТОСЭР, хотя для меня эта идея немножко выхолощена, потому что до того, как все увлеклись ТОСЭРами, были особые экономические зоны, которые бы накрывали целые территории, в рамках которых мог бы развиваться весь бизнес. Но мы сконцентрировались на этих ТОСЭРах. Мы получаем несоразмерность государственного внимания. Уделяем его проблемам этих 16-ти и тех 57 тыс, которые у нас были», — объяснил свою позицию Виталий Обедин.

Он акцентировал внимание на том, что другие регионы используют возможности ТОСЭРов, чтобы накрывать ими целые города, предоставляя условия для куда большего количества индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, ООО и так далее.

«Мне кажется такой подход более прагматичным чем тот, за который сегодня взялись мы. По закону о ТОСЭРах мы можем объявлять территории особого экономического развития в моногородах. На сегодняшний день в Якутии 6 таких городов, и в трёх из них можно было бы сделать ТОСЭР. Мне кажется куда более перспективным путь, когда ТОСЭРы — большие территории, а не узкие экономические анклавы, очень для ограниченного количества участников», — отметил Виталий Обедин.

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По его мнению, создание ТОРов не должно быть самоцелью.

«Это же не самоцель — открыть территорию и ей опекать. Самоцель-то — решать с помощью неё какие-то задачи. Я не думаю, что ТОСЭР Кангалассы сейчас решает какие-то ключевые задачи для города Якутска в плане пополнения налогов и создания рабочих мест. А у нас 60 рабочих мест, 3 года развития, 3 года вкладывания денег, 3 года государственной опеки на высшем уровне вплоть до главы республики. Несоразмерность. Я не хочу никого оскорбить, но люди же живут на земле. И когда эти мечтания начинаются, в красивой упаковке что-то подаётся и за этим нет реального наполнения, то люди просто перестают это воспринимать. Вы в народ выйдите, начните людям рассказывать про ТОСЭРы и узнаете много интересного», — также сообщил собравшиимся политолог.

В ответ на его речь председатель правительства Владимир Солодов признал, что да, в ТОР Кангалассы создано не так много рабочих мест, но, например, в ТОР «Южная Якутия» создано 3900 рабочих мест.

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«По налоговым отчислениям. Никто не меряет успех развития малого и среднего предпринимательства по объёму налоговых отчислений. Малые и средние предприятия — это априори не источник пополнения налогового потенциала бюджета. Их ценность в том, чтобы создавать рабочие места, продвигать прорывные проекты, двигать экономику вперёд, а не в том, чтобы платить больше налогов», — заявил премьер-министр Якутии, при этом пояснив, что руководство Якутии намерено расширять ТОРы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ сочла неэффективным для экономики механизм особых экономических зон. Комментируя это, депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин высказал мнение, что и территории опережающего социально-экономического развития — это способ заработка для владельцев отдельных предприятий, а не плодотворные инвестиции в экономику региона. Эффект от работы ТОСЭР минимальный, а урон предпринимателям, конкурирующим с получающими льготы компаниями — большой, считает народных избранник.

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В пример он привёл деятельность угледобывающей компании «Колмар» в ТОСЭР «Южная Якутия». Гаврил Парахин констатировал, что на этом предприятии работают менее 50% представителей местного населения, а социальные меры со стороны компании — обещание привести в порядок аэропорт «Нерюнгри» и построить спортзал.

«Но мы недосчитываемся миллиард налогов в год от этого предприятия. Сколько спортзалов можно построить на эти деньги? Об этом говорится, об этом пишется, но это всё для галочки. Нецелесообразность таких мер показала Счётная палата», — констатировал Гаврил Парахин.

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