«Люди в отчаянии!» – последствия транспортной реформы в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Ситуация с работой общественного транспорта после проведения транспортной реформы в Ростова-на-Дону далека от идеала. Горожане жалуются, что ситуация усугубится, когда наступит зима и транспортного коллапса избежать не удастся. Уже сейчас горожане добираются на работу по два-три часа из-за отсутствия транспорта и наличия пробок.

«Пассажиры в отчаянии, городским властям никто не верит. Очереди на остановках сумасшедшие, хоть с работы не уезжай. А жить-то когда? Детей мы видим только ночью, когда укладываем спать, и утром, целый день они предоставлены сами себе. Ситуация с транспортом не только не нормализовалась, она превратилась в кошмар», — поделилась она из пассажирок.

С предложениями к властям горожане обращаются с помощью сервиса «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.

«Если на маршруте положено 20 автобусов, ездит только пять, то транспортная компания должна будет выплачивать штраф за отсутствующие автобусы. Несоблюдение интервала посещения остановок — штраф. Контроль осуществлять по системе Глонасс/GPS и наличию произведенных безналичных оплат», — предложил горожанин.

Читайте также: Война за пассажиров — результат транспортной реформы в Ростове-на-Дону

«Пустить на маршрут более 25 автобусов и отменить изменения в маршруте № 44. Теперь ехать на работу невозможно, как и вернуться домой. Это единственный транспорт, который едет по улице Орской со стороны Вятской. Зима близко», — отмечает Анна О.

«Реформа городского общественного транспорта в Ростове-на-Дону показала абсолютную несостоятельность городского департамента транспорта как администратора процесса перевозок. Горожане не были должным образом проинформированы о закрытии маршрутов, введении новых, об изменении схем движения транспортных средств. Информация отсутствовала на остановочных площадках, в салонах городского транспорта, на официальном сайте администрации, по телефонам департамента транспорта дозвониться невозможно — они заняты, либо трубка не снимается. Единственным оперативным источником информирования служили некоммерческие социальные проекты в социальных сетях, работающие на общественных началах», — пожаловался Дмитрий Ч., предложив разработать и создать новый ресурс.

На сайте, по мнению автора инициативы, должна быть доступна не только возможность онлайн-отслеживания транспорта, список и график всех маршрутов, но и будет открытая интерактивная общественная приемная, чаты и форумы, формы для жалоб и обращений, информация о работе для водителей.

«Как показала практика, новая структура движения общественного транспорта недееспособна. Она не справляется с пассажиропотоком, Ростов-на-Дону на грани транспортного коллапса. Достаточно выйти утром на остановки города и увидеть огромные очереди людей, которые десятками минут стоят в ожидании транспорта, но, даже дождавшись его, часть из них не может уехать, потому что просто не помещается», — указывают пассажиры.

Реакции властей пока не последовало.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на отсутствие городского общественного транспорта в вечернее время массово жаловаться горожане начали в конце октября. Власти пообещали проинспектировать работу перевозчиков. О результатах проверки и её проведении пока ничего неизвестно.

Ранее по теме: Пассажиры штурмуют автобусы — транспортная реформа в Ростове-на-Дону

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане требуют ввести штрафы за нарушения работы транспорта