В Кузбассе дан старт строительству новой угольной шахты

Кемерово, , 10:25 — REGNUM В Беловском районе Кузбасса дан старт строительству шахты «7 ноября-новая», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя губернатора Андрея Панова, который присутствовал на торжественной церемонии начала строительства, основной акцент в программе развития угольной отрасли сделан на подземную добычу. Шахта «7 ноября-новая» (АО «СУЭК-Кузбасс») подразумевает добычу угля на участке «Сычевский-Перспективный» по пластам Сычевский-I и Колмогоровский с 2020 года. Мощность пласта Сычевский-1 — 4,5 м, длина очистного забоя — 360 м, проектная мощность — 3,5 млн тонн в год.

По данным департамента угольной промышленности региона, для запуска первой лавы необходимо пройти 13,7 км выработок, в том числе 4,7 км — горно-капитальных и 9 км — горно-подготовительных. Извлекаемый объём запасов — 23,9 млн тонн. Инвестпроект запуска первой лавы оценивается в 10 млрд рублей. За два года в освоение участка направлен 1 млрд рублей.

Как пояснили ИА REGNUM в администрации региона, лицензия на отработку этого участка приобретена в 2015 году взамен выбывающей шахты имени 7 Ноября. На ней работало порядка 700 человек. Сейчас работники переведены на участок «Магистральный» шахты им. А.Д. Рубана. Горняков планируют перевести на новое угольное предприятие, численность коллектива которого составит 700−800 человек.

Отметим, что на долю Кузбасса сегодня приходится 56% добычи каменных углей в России, около 80% от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей — 100%.