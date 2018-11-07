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Население Прикамья задолжало энергетикам более 2 млрд рублей

Экономика

Половина долга приходится на жителей Перми

Пермь, 7 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  В Пермском крае на начало ноября задолженность населения горячее водоснабжение и отопление ресурсоснабжающим организациям составило 2,1 млрд рублей. Из этой суммы половина пришлась на столицу региона — 1,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском филиале «Энергосбыт Т Плюс».

В корпорации подчеркнули, что платежи населения, как источник финансирования ремонтов, влияют на подготовку коммуникаций к зиме.

Борьба в неплательщиками ведётся через суды. Имущество злостных должников попадает под арест. Применяется и такая мера, как ограничение выезда за границу.

Так, с начала 2018 года арестовано более 20 автомобилей, а 3,2 тыс. человек не смогли выехать за рубеж из-за долгов.

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Долги за энергоресурсы
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