Мэр Хабаровска Кравчук улетел в Испанию бизнес-классом за счёт бюджета

Хабаровск, , 10:17 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук улетел в Испанию. Авиабилеты в бизнес-классе стоимостью 226 737 рублей оплатила городская казна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Избранный в сентябре 2018 года новый мэр столицы Дальнего Востока Сергей Кравчук, по данным ИА Хабаров. Today, с 4 по 8 ноября находится в Испании. Как следует из информации на сайте Госзакупки, билеты Хабаровск — Москва — Мадрид — Москва — Хабаровск предоставил победитель конкурса, объявленного мэрией, — ТРАНС-ТУР. О целях заграничного турне мэра Кравчука не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровский губернатор Сергей Фургал запретил чиновникам краевого правительства роскошь за счёт бюджета. На отказе от роскоши, а также за счёт сокращения ненужных министерств, ведомств и чиновников, краевые власти до 1 января 2019 года сэкономят 800 млн рублей. Средства будут перенаправлены на острые социальные нужды.