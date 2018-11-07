Почти половина работающих граждан РФ не высыпаются в рабочие дни

Москва, , 09:58 — REGNUM В России на сегодняшний день работу имеют 66% граждан. В том что не высыпаются в рабочие дни признались почти половина работающих (43%). При этом каждый третий (32%) не высыпается пять дней в неделю, а каждый пятый работающий (20%) — два или три дня в неделю. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Основная причина недосыпания граждане назвали необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине выросла на 9% и составила 39% (год назад — 30%). Также граждане не высыпаются из-за просмотра передач по телевизору или чтения книг (26%). Возраст и проблемы со здоровьем мешают выспаться 18% опрошенных, 12% — из-за маленького ребенка в семье.

Отмечается, что чаще высыпаются рабочие (59%) и индивидуальные предприниматели (58%). Реже высыпаются руководители высшего и среднего звена (54%).

Справка:

Россия занимает пятое место в рейтинге стран по критерию объема времени, проведенного на рабочем месте (1970 рабочих часов в год). На первом месте находится Мексика (2257 часов), на втором месте — Коста-Рика (2179 часов), на третьем — Южная Корея (2024 часа) и четвертом — Греция (2 108 часов). Меньше всего времени проводят на работе граждане Германии (1356 часов), Дании (1408 часов) и Норвегии (1419 часов).

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Как сообщало ИА REGNUM, около половины работающих недовольны уровнем своей заработной платы на текущем месте работы. 42% опрошенных имеют претензии к работодателям по поводу низкого размера и снижения зарплаты, 15% жалуются на задержки зарплаты. 32% всё устраивает на нынешнем месте работы.

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