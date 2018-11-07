В Оренбуржье 66 школьников вынуждены ездить на учёбу в другие районы

Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбургской области 66 детей не могут получить образование по месту жительства из-за отсутствия школ и вынуждены ездить в другие районы. Такой путь выходить короче, чем до ближайшей школы в собственном районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании региона.

В частности, из села Андреевка Беляевского района 19 детей ездят на учёбу в Фёдоровскую школу в Акбулакском районе; трое детей из села Ефремово-Зыково Пономарёвского района — в Старокутлумбетьевскую школу Матвеевского района; 11 детей из села Юзеево Шарлыкского района — в Булановскую школу Октябрьского района; 20 детей из Оренбурга — в Степановскую школу Оренбургского района, 13 детей из села Узембаево Гая — в школу посёлка Губерля Новотроицка.

Депутатскому корпусу заксобрания Оренбуржья предстоит внести изменения в местный закон «Об образовании в Оренбургской области» (в части компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки обучающихся). Инициатор поправок (комитет по образованию, науке, культуре и спорту) внёс предложение, согласно которому компенсацию расходов на перевозку школьников из иного района школа будет получать от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района (городского округа), где проживают ученики.