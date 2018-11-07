Рубль закрепился на уровне 66

Москва, , 09:23 — REGNUM Российский рубль, сегодня, 7 ноября, ожидаемо закрепляется выше отметки в 66 рублей за доллар. Итоги промежуточных выборов в США, где демократы одерживают уверенную победу в борьбе за палату представителей, не оставили российской валюте выбора. Существенного ослабления российской валюты сегодня не ожидается. Рубль, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне около 66,20 рубля за американский доллар из-за ослабления американской валюты на международном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

«Уверенная победа демократов усилила шансы на возобновление санкционной темы в отношении России. Однако укрепление позиций республиканцев в Сенате будет сдерживающим фактором на пути самого жесткого варианта антироссийских санкций. Дополнительным негативным фактором стал запуск второго этапа санкций в связи с «делом Скрипалей». Конкретный выбор набора санкционных мер остается на усмотрение президента США. Но, судя по новому раскладу политических сил, вероятнее всего, меры в отношении России могут быть достаточно жесткими, в том числе и запрет на выдачу любых кредитов со стороны американских банков», — пояснил эксперт.

Нефть Brent продолжает торговаться на низких отметках в районе $72 за баррель. В случае пробоя уровня $70,00−70,50 давление на рубль усилится и может дать российской валюте дополнительные сигналы к ослаблению.

«8 ноября состоится заседание ФРС. Повышения ставки не ожидается, но необходимо обратить внимание на итоговое заявление Комитета по отрытым рынкам. В случае если он будет содержать заявления о силе экономике США и растущей инфляции, это может указать на возрастающие шансы очередного повышения ставки в декабре. Это придаст американской валюте импульс на укрепления и позволит доллару скорректироваться к основным валютам», — полагает Лысаков.

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