В Кузбассе пройдут публичные слушания по проекту областного бюджета

Кемерово, , 09:21 — REGNUM В совете народных депутатов Кемеровской области сегодня, 7 ноября, пройдут публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организатором слушаний выступил комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. В них будут участвовать депутаты кузбасского парламента, председатели Советов народных депутатов муниципальных образований, главы и заместители глав городов и районов Кузбасса по экономике и финансам, руководители финансовых органов территорий области, общественные организации.

Как уточнили в совете народных депутатов, планируется заслушать доклады заместителя губернатора области Игоря Малахова, председателя контрольно-счетной палаты Александра Долголевца.

«Мероприятие носит открытый характер, принять участие в нем может любой желающий. Традиционно интерес к слушаниям проявляют представители СМИ и общественности. Трансляция в режиме реального времени будет организована на официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровской области», — сказал председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергей Ващенко.

Отметим, что в бюджете для граждан, который разработан на основе проекта закона региона об областном бюджете и который размещён на сайте главного финансового управления Кемеровской области, говорится о том, что в 2019 году среднемесячная заработная плата в регионе прогнозируется на уровне 38 593 рублей, в 2020 году — 41 680 рублей, в 2021 году — 45 431 рубля. Для сравнения, в 2018 году — 35 583 рубля.

Уровень безработицы будет держаться в рамках нынешнего показателя 1,9%.

Доходы областного бюджета в 2019 году запланированы на уровне 129 672,5 млн рублей, в 2020 году — 128 598,3 млн рублей, в 2021 — 129 568,3 млн рублей. Расходы равны доходам по годам.