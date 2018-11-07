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ЦБ РФ лишил лицензии «Банк инноваций и развития»

Экономика

В кредитной организации назначена временная администрация

ЦБ РФ лишил лицензии «Банк инноваций и развития»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк

Москва, 7 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк инноваций и развития» (г. Москва). В банке выявлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается., что банк длительное время находилось в поле зрения Центробанка РФ в связи с проведением сомнительных транзитных операций.

По величине активов московский «Банк инноваций и развития» занимал 286 место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций двух российских банков — у московского «Инкаробанка» и у АО «Международный банк Санкт-Петербурга». Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии около 40 российских банков.

А также: ЦБ РФ лишил лицензии московский «Инкаробанк»

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