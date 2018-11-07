Достижения 40 лет реформ: внешняя торговля Китая выросла почти в 670 раз

Пекин, , 08:37 — REGNUM Об основных впечатляющих достижения китайской политики реформ и открытости за прошедшие 40 лет рассказала 7 ноября китайская газета «Жэньминь жибао».

Так, годовой объем импорта в среднем ежегодно на 18,1% с 18,7 млрд юаней ($2,7 млрд) в 1978 году до 12,5 трлн юаней в 2017 году. Более того, с 1982 по 2017 год импорт Китаем услуг увеличился в 230 раз с ежегодным показателем роста в 16,8%. Китай импортировал в общей сложности в 2017 году товаров на сумму $1,84 млрд, что в 6,2 раза больше, чем в 2002 году, когда Китай вступил в ВТО.

Рост китайского импорта был на 5,3 процентных пункта выше, чем в среднем по миру, что предоставило широкие рыночные товарные возможности сотрудничества с глобальными корпорациями. Китай в 2018 году являлся самым быстрорастущим рынком импорта среди ключевых импортеров мира. Рост импорта был на 8,9, 5,5 и 5,4 процентных пункта большим, чем в США, Германии и Японии соответственно.

Общий уровень тарифов в Китае был снижен на 7,5% после целого ряда структурных изменений в законодательстве и экономической системе. С 1 ноября Китай снизил тарифы на 1585 облагаемых пошлинами наименований товаров, включая камень, керамику и технику. Благодаря улучшению бизнес-среды, отмечает издание, среднее время таможенной очистки грузов будет снижено на треть с 97,39 часов в 2017 году до 65 часов до конца 2018 года и до 48 часов в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года импорт Китаем услуг взлетел на 8,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув отметки 2,61 трлн юаней. В течение пяти лет этот показатель должен вырасти в несколько раз.

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