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В программу реновации в Москве включено 14 новых стартовых площадок

Экономика

Всего выделено 282 стартовые площадки

Москва, 7 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  В Москве в программу реновации жилья включено14 новых стартовых площадок. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на портале градоначальника.

Жилые дома по реновации построят в районах Пресненский, Бескудниковский, Бабушкинский, Новогиреево, Солнцево, Коньково и в городе Троицк, расположенного в Новой Москве.

Таким образом, в настоящее время с в программу реновации жилья в Москве включены 282 стартовые площадки для строительства новых домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилья в Москве предусматривает строительство не менее 30 млн кв. метров жилья. До конца 2021 года планируется переселить из пятиэтажек жителей около 41 тыс. квартир.

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Московская реновация
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