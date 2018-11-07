Рост цен на нефть сдержало заявление президента Ирана

Москва, , 07:11 — REGNUM На ICE 6 ноября цена барреля нефти Brent очень слабо росла. К вечеру баррель прибавил в стоимости всего 0,05%, за него давали $72,73. На информации о том, что антииранское нефтяное эмбарго США не будет распространяться на ряд стран, нефть, похоже, временно утратила ориентиры, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Телевизионное обращение к народу Ирана президента Хасана Раухани также заставило нефтяной рынок насторожиться. Глава Ирана заявил о том, что его страна продолжит добывать и экспортировать нефть, несмотря на все усилия США свести экспорт иранской нефти к нулю. Это заявление оказало понижающее давление на цену нефти, в то же время сейчас внимание рынков приковано уже не столько к Ирану, сколько к выборам в Конгресс США.

Пока цена нефти консолидируется в коридоре в $72−73 за баррель. На уровне в $72 за баррель находится довольно сильная поддержка, а негатива, способного серьезно повлиять на нефтяные цены пока не ожидается. На сегодня, 7 ноября, прогноз по цене на нефть марки Brent составляет $72−74 за баррель.

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