Урожайность «не звёздная»: омских аграриев поблагодарили за уборочную

Омск, , 06:37 — REGNUM В Омской области практически завершена уборочная кампания, аграриям осталось убрать порядка 30 тыс. га зернового клина, 60 тыс. га масличных культур, 153 га льна-долгунца. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по состоянию на 6 ноября хлеборобы Омской области намолотили 3 млн 335 тысяч тонн зерна при урожайности 17,6 ц/га. Выполнено 98,1% от плана. Обмолочено 1 млн 897 тыс. гектаров уборочной площади зерновых и зернобобовых культур.

Полностью завершён обмолот зерновых культур в 20 районах. Все хозяйства завершили уборку овощей. Валовый сбор составил 108,7 тыс. тонн при урожайности 225 ц/га. В том числе получено 621,1 тыс. тонн картофеля при урожайности — 204 ц/га. Это 100% от плана. Заготовлены сенаж и силос — на 119 и 118% от плана соответственно.

Омский аграриев поблагодарил губернатор региона Александр Бурков.

«Благодарю всех глав за уборочную кампанию, которая прошла в тяжёлых условиях и ещё будет продолжаться в некоторых хозяйствах. Прошу отметить наших аграриев за трудовой подвиг, который в этом году ими совершён, начиная с посевной и заканчивая уборочной. Условия были тяжёлые. Тем не менее, по результатам мы выглядим неплохо», — сказал глава региона.

По его словам, минсельхозу необходимо проработать вопросы увеличения урожайности:

«Урожайность у нас не самая высокая, не звёздная».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области и посевная, и уборочная выдались непростыми. Весной из-за погодных условий (холод и переувлажнение почвы) аграрии не смогли вовремя выйти в поля. Кроме того, большие сложности создали резко взлетевшие цены на топливо. Уборочную также осложнили погодные условия. Аграрии признавались, что им буквально приходится бороться за урожай.

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Напомним, по итогам 2017 года омские аграрии собрали порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы.