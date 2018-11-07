Сахалин «отрезают» от России по воздуху: субсидируемые рейсы кончились

Южно-Сахалинск, , 06:54 — REGNUM Столица сахалинских нефтяников Оха в очередной раз начинает сбор подписей под требованием обеспечить островных северян доступными авиабилетами на материк. В феврале — марте 2018 года охинцы уже обращались во все инстанции, включая президента РФ Владимира Путина. Государство пошло на встречу островитянам — и бюрократические преграды, не позволявшие субсидировать полеты, сняло, и Росавиация внесла рейс Оха — Хабаровск в реестр субсидируемых. Но в итоге вместо самолётов «до небес» опять взлетели цены. В Ногликах авиакомпания «Аврора» вообще прекратила выполнять рейсы в материковый Хабаровск — субсидия кончилась, губернатора нет, выдать новую некому, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жители сахалинской Охи дошли до президента и добились льготных авиабилетов

«К сожалению, по непонятным причинам, маршрут Оха — Хабаровск не вошёл в список субсидируемых. Но авиакомпания «Аврора», понимая всю значимость этих рейсов, продолжила их выполнять по коммерческим ценам», — привело слова коммерческого директора «Авроры» Валерия Спиченко ИА Сахалин. Инфо.

С февраля 2018 года охинцы ходили на митинги, собирали подписи, даже к президенту обращались. Но в итоге сегодня стоимость перелета Оха — Хабаровск выросла ещё — с 14 до 20 тыс. рублей.

«Железной дороги нет, автомобильную до Южно-Сахалинска много лет строят, да всё никак не достроят. Ещё и авиация «помогает», — возмущены жители.

К решению вопроса уже подключились депутаты Сахалинской Областной думы. В адрес дальневосточного полпреда Юрия Трутнева народные избранники написали о необходимости менять существующий порядок субсидирования.

«Этот механизм был утвержден 5 лет назад, в декабре 2013 года, расценки с тех пор не повышались. Это уже не позволяет возить пассажиров без убытков для авиакомпании», — написали депутаты.

Газета Сахалинский нефтяник подсчитала, что «посадить самолёт в центральной части России более, чем в 10 раз дешевле, чем на Дальнем Востоке:

«Стоимость услуги «взлёт — посадка» за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна в ДФО (аэропорт Аян) составляет 48 61 рубль. Это в 13 раз больше стоимости аналогичной услуги в аэропорту европейской части страны (аэропорт Казань)».

При этом, в нефтеносной Охе зафиксирован один из самых больших в России рост цен на авиационное топливо. На 1 июня 2018 года, по сравнению с августом 2017 года, рост составил от 21% (Нерюнгри Якутия) до 84% (Владивосток, Комсомольск-на-Амуре). В аэропортах Сахалина рост цен на авиатопливо составил от 25% до 43%.

В результате авиаперевозчики вынуждены выполнять рейсы из многих населённых пунктов Сахалина по коммерческим расценкам.

Депутаты Сахалинской Областной думы в своём обращении к дальневосточному полпреду Юрию Трутневу попросили в максимально короткие сроки инициировать внесение изменений в существующие правила субсидирования. Эти изменения должны, по версии депутатов, предусматривать условия, которые позволят перевозчику выполнять рейсы по приемлемым для охинцев ценам.

Читайте также: Дальний Восток теряет пилотов: Росавиация не думает о доступности региона?

Пока депутаты Облдумы пытаются решить вопрос с доступными перелетами Оха — материк, ещё более сложная ситуация возникла в сахалинских Ногликах: там авиакомпания «Аврора» вообще перестала выполнять рейсы до материкового Хабаровска. Ни субсидируемых перелетов, ни коммерческих — вообще никаких.

Последний рейс, по сообщениям местных жителей, был выполнен 3 ноября.

По информации ИА Сахалин. Инфо, у авиакомпании «Аврора» кончились дотации, а новые выдать некому, поскольку островной регион уже второй месяц живёт без врио губернатора.

«Аврора» уже и на Владивосток из Южно-Сахалинска оставляет по одному утреннему рейсу с 1 апреля».

«Вот ведь интересная ситуация получается: президент, помните, сказал: «Нельзя оставлять такой важный регион без главы даже на один день», говоря о Приморье. А Сахалин без губернатора «висит» уже сколько?! И никто не чешется! А на выходе мы имеем «губернатора нет», «у Авроры субсидия кончилась, выдать её некому». Это просто песня! Аплодирую!».

«Скоро будем зимой до Хабаровска на ездовых собаках добираться, по замершему проливу!», — пишут сахалинцы в социальных сетях.

Читайте также: ДФО стал «административно-территориальным малоуправляемым монстром»

Как сообщало ИА REGNUM, к полпреду президента, к самому президенту, в Госдуму и прочие высокие инстанции сахалинцы, а также все остальные дальневосточники уже обращались не раз по поводу оторванности региона от основной России. Но Сахалин, особенно его отдаленные труднодоступные районы, даже в этой ситуации стоит особняком. Просто потому, что Сахалинская область — островной регион. И очень часто добраться до «Большой земли» отсюда можно исключительно по воздуху.

В феврале — марте охинцы дошли до президента со своей проблемой. И государство пошло им на встречу — и бюрократические барьеры убрало, не позволяющие субсидировать перелеты до Хабаровска, и Росавиация внесла рейс «Оха — Хабаровск» в реестр субсидируемых… Но в итоге цены на билеты для охинцев взлетели до небес. «По непонятным причинам» — как выразился коммерческий директор авиакомпании «Аврора».

Наверное, по таким же «непонятным» причинам, по которым в 2017 году «потерялись» 64 млрд бюджетных рублей, предназначенные на ремонт, строительство и реконструкцию аэропортов в ДФО. И полпред Трутнев грозно обещал со всеми разобраться, и даже двух чиновников в «Росавиации» уволили. Но аэропорты в ДФО, в большинстве, как были убогими, так и остались.

«По непонятным» причинам Росавиация летом 2018 года массово аннулировала ранее её же выданные пилотские удостоверения — огромное количество пилотов дальневосточников пытались судиться, но проиграли. Сегодня в социальных сетях они пишут, что уехали из страны, нашли хорошую работу, перевезли семьи и счастливы.

У полпреда Юрия Трутнев теперь прибавилось забот — к ДФО присоединили Бурятию и Забайкалье. Некоторые эксперты высказывают мнение, что ДФО теперь превратился в «малоуправляемого монстра».

Эту «малоуправляемость», «Дальним Востоком из Москвы», дальневосточники наблюдают ежедневно.