Нижегородский рынок может потерять ещё одну компанию сферы строительства

Нижний Новгород, , 05:27 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать банкротом ЗАО «Производственно-строительная фирма «Промспецстрой» (ЗАО ПСФ «Промспецстрой»), которая на сегодня арендует крупный земельный участок у областных властей, предназначенный под производственно-складскую базу, и является учредителем двух строительных компаний в Нижнем Новгороде и Москве. Иск подан АО Коммерческий банк «Ассоциация», но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма исковых претензий к нижегородскому ЗАО составляет 149 886 465,78 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО ПСФ «Промспецстрой» учреждено 28 декабря 1995 года, уставный капитал — 1 млн рублей. В числе соучредителей — Виктор Уваров (соучредитель еще пяти юрлиц, включая ТСЖ «Славянка-23»), Максим, Таисия и Ирина Жук. А руководит компанией Валерий Жук. Таисия выступала соучредителем еще ряда компаний, в том числе — ЗАО «Славянский дом», АО Нижегородский завод нефтехимического и нестандартного оборудования «Металлостройконструкция».

Само ЗАО ПСФ «Промспецстрой» является соучредителем АО Нефтегазовая промышленно-строительная компания «Металлостройконструкция» (Москва) и АО «Нефтегазовая промышленно-строительная компания «Нефтехиммаш».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее налоговая служба пыталась обанкротить другое «детище» Виктора Уварова — АО «Строительно-монтажное управление «Нефтегазстрой», долг у которой перед ФНС превысил 16,554 млн рублей. В июле 2018 года производство по банкротному делу было прекращено в связи с тем, что «имеющегося у должника имущества (с учетом планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве».

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Теперь очередь дошла до следующей компании, созданной Уваровым — ЗАО ПСФ «Промспецстрой».

Про общество известно, что оно является арендатором земельного участка площадью 5 578,00 кв. м, расположенного по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район, улица Электровозная, 7В, который совпадает с юрадресом компании. Целевое назначение участка — под производственно-складскую базу. Арендодателем выступает министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.