«Экономически необоснованное»: ВЭБ против «лопнувшего» банка Казани

Казань, , 04:25 — REGNUM Внешэкономбанк, являющийся основным кредитором в деле, не смог обжаловать решение Арбитражного суда Татарии, которым в реестр долгов оператора крупного инвестиционного проекта — АО «КЗСК-Силикон» были включены требования обанкроченного банка «Спурт», аффилированного с предприятием-должником. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе, а жалобу без удовлетворения — банку «Спурт» по одной из претензий АО должно будет свыше 200 млн рублей. Еще при первом рассмотрении ходатайства по сделке, лёгшей в основу спора, к ней возникло множество вопросов у других кредиторов и конкурсного управляющего, в суде звучали предположения, что «отсутствует экономическая целесообразность в выдаче займов и приобретения прав требований по займам», а есть «экономически необоснованное продление сроков возврата заемных денежных средств», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «КЗСК-Силикон» было создано в сентябре 2010 года на базе старейшего предприятия химической отрасли Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука». В число акционеров нового юрлица вошло правительство РФ с долей около 48%. Новая компания должна была реализовать амбициозный проект по созданию единственного в своём роде производства по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Финансирование инвестиционного проекта планировалось почти полностью заёмными средствами, которые предоставил банк «Спурт», аффилированный с КЗСК через своего председателя правления Евгению Даутову, имевшую долю в заводе, и Внешэкономбанк. Последний одобрил кредит на 7,8 млрд рублей, но до появления разногласий по стоимости строительства выдал только 3,4 млрд рублей. После приостановки финансирования у АО «КЗСК-Силикон» появились проблемы с оплатой госконтракторов, заключенных с подрядчиками, и один из них обратился в суд с требованием признать компанию банкротом. Стройка остановилась, а суд признал АО банкротом. До середины ноября 2018 года компания находится под конкурсным производством, но судом одобрено заявление ООО «СК «Балкыш», выразившего желание погасить долги всех кредиторов АО «КЗСК-Силикон», включенные в реестр. У компании есть время на перевод средств до 22 ноября, после чего может быть принято решение о прекращении производства по банкротному делу.

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Сам завод, на базе которого создавалось АО «КЗСК-Силикон», на сегодня находится под внешним управлением. А банк «Спурт», пострадавший от участия в софинансировании проектов Даутовой, летом 2017 года остался без лицензии, а осенью был признан банкротом. На сегодня банк находится под конкурсным производством и идёт формирование конкурсной массы, в том числе и через взыскание средств с компаний, послуживших причиной появления проблем у банка. Например, АО «КЗСК-Силикон».

В августе 2018 года суд частично удовлетворил требование банка, включив в третью очередь кредиторов АО сумму в размере 155 957 427,08 рубля основного долга, 5 378 863,79 рубля процентов, 672 546,22 рубля неустойки. Между тем сумма требований самого банка составляла 476 894 579,53 рубля. Долг возник по кредитам от 2011 года, которые были обеспечены имуществом предприятия, в числе которого — несколько десятков единиц оборудования. В деле фигурировала еще одна фирма, принадлежащая банкиру Евгении Даутовой — ООО «Газ-маркет».

В августовском заседании конкурсный управляющий АО высказал мнение, что сделка об отступном, лёгшая в основу требования, имела «целью не обусловленное хозяйственной, экономической необходимостью погашение задолженности ООО «Газ-маркет» перед АКБ «Спурт», а наращивание кредиторской задолженности должника перед АКБ «Спурт».

"Сделка, вытекающая из соглашения об отступном, также имеет в себе признаки притворной сделки. Сделка по получению должником денежных средств по договорам займа от ООО «Газ-маркет» прикрывает корпоративную сделку по увеличению активов должника его акционерами. Отсутствует экономическая целесообразность в выдаче займов и приобретения прав требований по займам за период с 2011 по 2014 г.г., учитывая систематическое неисполнение должником своих обязательств ни по одному из договоров займа. А также экономически необоснованное продление сроков возврата заемных денежных средств, что указывает на отсутствие цели по получению возврата денежных средств», — отмечалось в материалах суда.

Между тем частично требование было удовлетворено, но вердикт суда не устроил другого кредитора — Внешэкономбанк, и тот попытался обжаловать определение суда, но неудачно.