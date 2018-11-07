Украинцы не поверили Порошенко насчет опасности «дешевого газа»

Киев, , 04:10 — REGNUM Не все жители Украины разделяют мнение президента Петра Порошенко об опасности «дешевого газа». Дискуссия развернулась в социальных сетях по поводу высказывания украинского президента в Facebook.

Порошенко заявил, что дешевый газ возможен для Украины только в «российской клетке», однако украинцы высказали с этим решительное несогласие. По мнению жителей Украины, рост цен на голубое топливо приведет лишь к дальнейшему обнищанию населения.

Напомним, на Украине с 1 ноября на 23,5% подорожал газ для потребителей. Украинские власти объяснили, что якобы иначе нельзя, потому что тогда бы пришлось зависеть от России.

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