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Украинцы не поверили Порошенко насчет опасности «дешевого газа»

Экономика

Украинцы уверены, что их ведут к нищете

Киев, 7 ноября 2018, 04:10 — REGNUM  Не все жители Украины разделяют мнение президента Петра Порошенко об опасности «дешевого газа». Дискуссия развернулась в социальных сетях по поводу высказывания украинского президента в Facebook.

Порошенко заявил, что дешевый газ возможен для Украины только в «российской клетке», однако украинцы высказали с этим решительное несогласие. По мнению жителей Украины, рост цен на голубое топливо приведет лишь к дальнейшему обнищанию населения.

Напомним, на Украине с 1 ноября на 23,5% подорожал газ для потребителей. Украинские власти объяснили, что якобы иначе нельзя, потому что тогда бы пришлось зависеть от России.

Читайте подробнее: Порошенко: снизить платежи за газ можно лишь в «российской газовой кабале»

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине цены на газ планируют повышать в три этапа

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Социально-экономический кризис на Украине
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