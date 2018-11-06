Костин ответит на решение не звать его в Давос открытым письмом

Москва, , 23:58 — REGNUM Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ему известно о том, что его не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе. В связи с этим Костин намерен написать открытое письмо, в котором изложит свою позицию по этому вопросу. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что организаторы форума в Давосе назвали Костина, а также российских миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску нежелательными гостями. Издание утверждает, что организаторы форума попросили их не приезжать в Давос из-за американских санкций.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что Костин беседовал с основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабе, и ему известно о решении не звать главу ВТБ на мероприятие.

«Свою позицию по данному вопросу господин Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума», — сообщили в пресс-службе.