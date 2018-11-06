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Костин ответит на решение не звать его в Давос открытым письмом

Экономика

Главу ВТБ не позвали на Всемирный экономический форум из-за санкций

Москва, 6 ноября 2018, 23:58 — REGNUM  Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ему известно о том, что его не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе. В связи с этим Костин намерен написать открытое письмо, в котором изложит свою позицию по этому вопросу. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что организаторы форума в Давосе назвали Костина, а также российских миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску нежелательными гостями. Издание утверждает, что организаторы форума попросили их не приезжать в Давос из-за американских санкций.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что Костин беседовал с основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабе, и ему известно о решении не звать главу ВТБ на мероприятие.

«Свою позицию по данному вопросу господин Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума», — сообщили в пресс-службе.

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Всемирный экономический форум в Давосе-2019
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