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Дочерний банк ВТБ на Украине прекратил свою деятельность

Экономика

«БМ Банк» исключен из госреестра банков

Дочерний банк ВТБ на Украине прекратил свою деятельность
Закрытие

Киев, 7 ноября 2018, 00:01 — REGNUM  У «БМ Банка» была отозвана лицензия Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 6 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, «БМ Банк» — это дочерний банк российского банка ВТБ. «БМ Банк» добровольно принял решение о прекращении своей деятельности, НБУ также исключил банк из госреестра банков. Отмечается, что, помимо «БМ Банка», решение о закрытии приняли: «ДиВи Банк», «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Напомним, Нацбанк Украины в марте согласовал план прекращения банковской деятельности «БМ Банка».

Также с марта 2017 года на пять российских банков на Украине наложены санкции.

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Банковское дело
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