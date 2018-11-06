Текущее состояние атомной энергетики Японии

Токио, , 22:56 — REGNUM Государственный атомный надзорный орган Японии NRA опубликовал текущие данные о готовности атомных энергоблоков к возвращению в эксплуатацию.

Напомним, что после катастрофы на АЭС Fukusima правительство Японии остановило работу всех АЭС страны с целью проведения дополнительных проверок уровня безопасности. С 2011 года проверки ведутся как со стороны NRA, так и со стороны МАГАТЭ и других международных организаций. За прошедшее время восстановленная коммерческая эксплуатация девяти атомных энергоблоков, еще шесть получили предварительное одобрение со стороны NRA и готовятся к перезапуску в ближайшее время. На части из них предстоит закончить предписанные NRA мероприятия, часть должна получить согласие от местных властей. Еще десять блоков находятся на рассмотрении в NRA — проверки завершены, план работы по устранению выявленных недостатков согласован.

Таким образом, число японских атомных энергетических блоков, возвращенных в эксплуатацию или претендующих на это, составляет 25. При этом, согласно базе данных PRIS, которую ведет МАГАТЭ, статус действующих имеется у 42 японских энергоблоков. Однако в базе пока не учтены решения владельцев восьми блоков об их окончательном останове — эти решения были приняты недавно. С учетом этого, в Японии остается 34 атомных энергоблока, причем судьба 9 из них пока остается неясной: по ним нет ни решения об окончательном останове, ни решений NRA о проведении проверок на соответствие постфукусимским требованиям.

В 2018 году Япония остается мировым лидером по импорту СПГ, правительство заканчивает разработку программы строительства новых угольных электростанций.