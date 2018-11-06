Калининградская область наращивает генерацию электроэнергии

Калининград, , 22:48 — REGNUM В преддверии праздников «ИнтерРАО-Инжиниринг» завершило строительство и ввело в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской электростанции в Калининградской области. Испытания были завершены в октябре, 22-го Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам. 1 ноября Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Заметим, что работы завершены на месяц раньше срока, предусмотренного распоряжением правительства России от 30.11.2017.

Прегольская ТЭС будет состоять из четырех парогазовых блоков мощностью по 110 МВт. Пуск первого энергоблока состоялся в сентябре этого года, по результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт. В настоящее время ведутся работы на третьем и четвертом энергоблоках.

Приятная особенность новой электростанции — то, что все основное оборудование произведено в России. Газовые турбины произведены «Русскими газовыми турбинами», котлы-утилизаторы — Подольским машиностроительным заводом, парогазовые турбины — «Силовыми машинами». Помимо Прегольской ТЭС в Калининградской области строятся еще три станции — Приморская, Маяковская и Талаховская и это обновление энергетической системы российского европейского эксклава будет иметь еще одно значение. В проектах всех строящихся станций изначально предусмотрена полная цифровизация, реализуемая специалистами ИнтерРАО. Если в других регионах России цифровизация вызывает сложности — ей приходится заниматья на старом оборудовании, что технически далеко не всегда просто сделать, то в Калининградской области все в полном порядке. В результате изолированная энергосистема станет полностью цифровизованной, что позволит энергетикам изучать и применять этот опыт для всей единой энергетической системы России.