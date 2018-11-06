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Китай и арабские страны обсуждают перспективы чистой энергетики

Экономика

И рассчитывают на углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами

Каир, 6 ноября 2018, 22:11 — REGNUM  В Каире проходит шестая Китайско-арабская конференция энергетического сотрудничества, обсуждающая создание сторонами совместного центра подготовки кадров в области чистой энергетики, сообщает 6 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного управления по делам энергетики КНР Лю Баохуа.

В центре обсуждения находятся вопросы фотоэлектрической и фототермической генерации, ветроэнергетики и «умных» электросетей.

Серьезное внимание уделяется более широкой международной координации, а также планированию обменов технологиями и укрепления сотрудничества с Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), другими финансовыми институтами и структурами. На повестке дня внедрение модели сотрудничества «энергетика плюс финансы», поощряющей активное участие финансового сектора в важнейших энергетических проектах.

Лю Баохуа в своем выступлении отметил транзит китайской экономики из экстенсивной фазы ускоренного развития в интенсивную — высококачественного развития. Стороны согласились с курсом на ослабление зависимости о ископаемых энергоносителей.

Со своей стороны помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическим делам Камаль Хасан Али отметил, что сотрудничества КНР и арабских стран поможет сформировать огромный рынок услуг и технологий, способствующий прорывному развитию сторон.

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«Зеленая» энергетика
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