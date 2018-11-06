Китай совещается с главами глобальных институтов

Пекин, , 21:52 — REGNUM В Пекине прошло совещание в формате «1+6», в рамках которого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с руководителями ключевых международных финансовых и экономических организаций, сообщает 6 ноября Синьхуа.

Участие в переговорах приняли главы Всемирного банка Джим Ен Ким, МВФ — Кристин Лагард, ВТО — Роберту Азеведу, ОЭСР — Анхель Гурриа, СФС «Группы двадцати» — Марк Карни, Международной организации труда (МОТ) — Дебора Гринфилд.

Участники совещания обсудили и выработали общие подходы к таким темам, как глобальная экономическая ситуация, противодействие торговому протекционизму, укрепление глобального экономического управления и реализации повестки устойчивого развития, вклад КНР в глобальную экономику, расширение открытости и цифровизации, поддержка «Пояса и пути» и его сопряжения с другими региональными инициативами.

Стороны договорились в 2019 году провести следующее совещание в таком формате.