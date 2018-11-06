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Китай совещается с главами глобальных институтов

Экономика

Обсуждается широкая повестка, включая глобальное управление и устойчивое развитие

Пекин, 6 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  В Пекине прошло совещание в формате «1+6», в рамках которого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с руководителями ключевых международных финансовых и экономических организаций, сообщает 6 ноября Синьхуа.

Участие в переговорах приняли главы Всемирного банка Джим Ен Ким, МВФ — Кристин Лагард, ВТО — Роберту Азеведу, ОЭСР — Анхель Гурриа, СФС «Группы двадцати» — Марк Карни, Международной организации труда (МОТ) — Дебора Гринфилд.

Участники совещания обсудили и выработали общие подходы к таким темам, как глобальная экономическая ситуация, противодействие торговому протекционизму, укрепление глобального экономического управления и реализации повестки устойчивого развития, вклад КНР в глобальную экономику, расширение открытости и цифровизации, поддержка «Пояса и пути» и его сопряжения с другими региональными инициативами.

Стороны договорились в 2019 году провести следующее совещание в таком формате.

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Экономика Китая
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