Скоро столицы ДНР и ЛНР будут соединены новой дорогой

Донецк, , 21:19 — REGNUM Между Донецком и Луганском к 12 ноября будет восстановлена дорога, сообщает 6 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, на данный момент завершается ремонт 11,7 км дороги, проходящей через город Торез. Трасса будет соединять Старобельск, Луганск, Красный Луч, Макеевку и Донецк. Уже почти закончена укладка выравнивающего слоя, завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия, также более 73 тыс. кв. м верхнего слоя были устроены.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) активно развивают сотрудничество. Так, республики готовы оптимизировать железнодорожные перевозки, ДНР предоставляет Луганску новые автобусы для вузов, а также ДНР и ЛНР ранее подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.