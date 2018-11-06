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Скоро столицы ДНР и ЛНР будут соединены новой дорогой

Экономика

Дорога проходит через Старобельск, Красный Луч и Макеевку

Скоро столицы ДНР и ЛНР будут соединены новой дорогой
© ИА Красная Весна
Донецк. ДНР

Донецк, 6 ноября 2018, 21:19 — REGNUM  Между Донецком и Луганском к 12 ноября будет восстановлена дорога, сообщает 6 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, на данный момент завершается ремонт 11,7 км дороги, проходящей через город Торез. Трасса будет соединять Старобельск, Луганск, Красный Луч, Макеевку и Донецк. Уже почти закончена укладка выравнивающего слоя, завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия, также более 73 тыс. кв. м верхнего слоя были устроены.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) активно развивают сотрудничество. Так, республики готовы оптимизировать железнодорожные перевозки, ДНР предоставляет Луганску новые автобусы для вузов, а также ДНР и ЛНР ранее подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

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