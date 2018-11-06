Киев и Израиль могут создать зону свободной торговли в конце ноября

Киев, , 19:47 — REGNUM В конце ноября Киев может подписать с Тель-Авивом соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послом Израиля Джоэлом Лионом, сообщает 6 ноября «112 Украина».

По словам Гройсмана, работа над ЗСТ ведется более года, и в конце ноября ожидается подписание соглашения. Лион отметил, что в конце ноября также пройдет израильско-украинский саммит, на который будут приглашены предприниматели, работающие в сфере инноваций.

Напомним, переговоры о создании ЗСТ между Израилем и Украиной были завершены еще 28 марта. После этого страны провели техническое парафирование соглашения.