Петербургу выделят около 300 млн рублей на расселение аварийного жилья

Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Из федерального бюджета на расселение аварийного жилого фонда в 2019—2024 годах Санкт-Петербургу будет выделено 290 млн рублей.

Как сообщает 6 ноября ТАСС, об этом заявили в госкомпании «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Федеральные деньги будут ассигнованы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» пропорционально площади аварийного жилья на территории Санкт-Петербурга.

Договоренность о такой поддержке была достигнута в ходе недавней встречи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с гендиректором Фонда Константином Цициным. Также федеральный Фонд может помочь Петербургу средствами на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Дополнительные средства из федерального бюджета можно будет направить на повышение энергоэффективности систем жизнеобеспечения многоквартирных домов.

«Участие федеральных структур, безусловно, поможет в решении одной из значимых проблем. Петербург — регион-донор, и мы вправе рассчитывать на возврат в город части тех денег, что перечисляем в федеральный бюджет», — отметил после встречи Александр Беглов, сообщали в Смольном.

Читайте также: Строительство жилья в регионах: реальный рост объемов минимален