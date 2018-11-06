«Лидеры России»: «Ваше участие в конкурсе может изменить ситуацию в стране»

Москва, , 18:54 — REGNUM Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин получил свою должность после участия в кадровом конкурсе «Лидеры России». До этого Павел Сорокин руководил Аналитическим центром ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации

: Павел Юрьевич, Вы были участником кадрового конкурса «Лидеры России» в прошлом сезоне. Что стимулировало Вас к участию в конкурсе? Были ли сомнения?

Безусловно, когда я только почитал об этом конкурсе, определенные сомнения были — в части его прозрачности, его целей. Но очень привлекали возможности, которые конкурс предоставлял. В первую очередь — возможность поучиться у опытных, добившихся всего наставников. Возможность получить доступ к таким людям — это очень сильный мотиватор. И, конечно, хотелось самому посмотреть, как работает система отбора, система конкурса в целом. Поэтому, сомнения, конечно, были, но по мере продвижения по этапам конкурса с каждым этапом сомнения развеивались, их становилось все меньше и меньше.

: Какое впечатление произвела на Вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

Мне тяжело судить непосредственно о системе оценки, потому что я не знаком с тем, как она работает внутренне. Но в части результатов отбора, в том, что я мог видеть своими глазами по результатам различных заданий и тестов — можно сказать, что качество людей, которые достигли в конкурсе полуфинала и финала, говорит о том, что система очень хорошо работает. Что же касается организации конкурса — за те несколько месяцев, в которые он проводился — никаких нареканий не было, все проходило на высшем уровне.

: Как Вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов, получение новой работы?

Я не моделировал для себя никакого «идеального личного результата». Конкурс проводился впервые, и тяжело было оценить свою финальную точку в нем. Конечно, хотелось добиться максимума, при этом четко понимая, что конкурс — это конкурс. Меня привлекала возможность познакомиться с новыми людьми, расширить контакты, потому что на каждом новом этапе я встречал очень сильных конкурсантов. Максимальный результат, который я представлял, входя в конкурс — это возможность работы с наставниками.

: Как Вы планировали потрать образовательный грант, и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?

Образовательный грант я пока не потратил. Дело в том, что сейчас я прохожу обучение во втором наборе кадрового резерва РАНХиГС, и очень трудно совмещать работу и сразу два дополнительных образования. Я приму решение позже.

: Ваши пожелания конкурсантам нового сезона?

В первую очередь — не бояться. Не бояться раскрыть себя, и не бояться воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет конкурс «Лидеры России» — в первую очередь, познакомиться с участниками, а для тех, кто дойдет до финала — познакомиться с наставниками. Тогда будет прекрасная возможность пообщаться с лучшими управленцами страны. И самое главное — верить, что ваше участие в конкурсе может изменить ситуацию в стране. Потому что это действительно так.

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