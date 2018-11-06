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Назначен новый заместитель министра строительства и ЖКХ

Экономика

Им стал один из победителей кадрового конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Дмитрий Волков

Москва, 6 ноября 2018, 18:44 — REGNUM  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Волкова заместителем главы Минстроя РФ. Соответствующее распоряжение правительства от 3 ноября опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

«Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. На посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования, сообщили журналистам в пресс-службе Минстроя. До этого Дмитрий Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.

Ранее Дмитрий Волков был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. На этом посту он занимался реализацией долгосрочного плана развития города.

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