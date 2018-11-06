Калининградский индустриальный парк готовится к госфинансированию

Калининград, , 18:05 — REGNUM Калининградский индустриальный парк «Храброво» прошел первый этап конкурса на получение государственных субсидий на развитие инженерной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.

По итогам совещания по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Храброво» вошел в число 17 индустриальный парков из 13 регионов, на развитие которых в 2019 году планируется выделить 3,7 млрд рублей.

«В настоящее время ожидаем объявления конкурсных процедур Министерством экономического развития. Будем заявляться, чтобы окончательно подтвердить финансирование федерального бюджета. Это около 165 миллионов рублей на развитие индустриального парка», — пояснил генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

На данный момент ведутся активные работы на территории парка «Храброво». Из заявления следует, что уже завершены строительно-монтажные работы по возведению подстанции «Храброво» (110/15 кВ.). В плановом режиме проходят строительные работы по объектам систем водоотведения и водоснабжения, ливневой канализации, дорожной инфраструктуры. В 2019 году планируется закончить все работы по инфраструктурной подготовки парка, а именно строительство автодороги и ливневой канализации, а также проектирование четырех распределительных подстанций.

Национальный проект, в рамках которого выделяется бюджетное финансирование, утвержден указом Президента РФ в мае 2018 года. Он направлен на увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек, а также на создание системы акселерации субъектов данной сферы и на ускорения развития научно-технологической и социальной областей, а также экологии и благоустройства городской среды.