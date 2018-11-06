Рост числа вакансий – негативный признак для экономики: эксперт

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Рост числа вакансий при отсутствии роста числа рабочих мест говорит не об оживлении экономики, а о попытках работодателей остаться на плаву в условиях сокращающихся ресурсов за счет переманивания высококлассных специалистов, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 ноября, доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя итоги исследования портала Rabota.ru о самых высокооплачиваемых специалистах на рынке труда столицы.

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования в число лидеров вошли такие отрасли, как IT (средняя зарплата — 84 200 рублей), транспорт и логистика (70 900 рублей), производство (66 700 рублей). По итогам третьего квартала 2018 года число вакансий в большинстве сфер выросло в среднем на 14%. Быстрее всего росло число вакансий в сфере IT (21%), маркетинга и рекламы (19%), производства (18%).

Нужно обратить внимание на то, что растет число вакансий, а не число рабочих мест. Если бы рабочих мест становилось больше, это бы говорило об оживлении экономики. Но мы видим совсем другую тенденцию.

Компании в условиях сокращения ресурсов стараются нанимать наиболее высококвалифицированных специалистов. В этом они видят свой шанс остаться в плюсе. Ищут как топ-менеджеров, так и руководителей среднего звена, и специалистов.

В первое после 2014 года время многие компании держались на плаву по инерции или старались оптимизировать расходы. Но теперь оптимизировать уже нечего, нужно поднимать производительность труда, и именно это они пытаются делать с помощью высококлассных специалистов.

Можно обратить внимание и на то, что растет не только число вакансий, но и число резюме. То есть не только компании переманивают специалистов, но и сами они все чаще хотят сменить работу. Идет отток профессионалов из компаний-середняков к лидерам рынка. Дифференциация на рынке становится жестче, — отметила Кудрявцева.