Киев переводит Луганскую ТЭС с угля на газ

Киев, , 17:58 — REGNUM Луганская тепловая электростанция, расположенная в населённом пункте Счастье на оккупированной Украиной территории ЛНР, с 6 ноября вынужденно переведена на газ из-за отсутствия поставок угля из России. Об этом сообщил зампредседателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Счастьинская ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России. По этому поводу есть соответствующее решение правительства и «Нафтогаза», — написал Клименко.

По его словам, параллельно местные власти намерены «выбивать квоту на ввоз угля, как это было ранее, с территории России».

Чиновник отметил, что ТЭС может работать как на угле, так и на газу, однако использование угля обходится дешевле.

«Это, разумеется, стоимость энергоносителей. Население области это не коснётся, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию», — добавил Клименко.

Напомним, что Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии на оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики и обеспечивает светом и теплом около миллиона абонентов.

В конце октября компания «ДТЭК Востокэнерго», являющаяся собственником станции, сообщала о том, что угля в запасах осталось всего 7 тысяч тонн, чего хватит на несколько суток работы ТЭС.