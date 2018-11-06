В ФАПах Удмуртии выявили недостаток оборудования и специалистов

Ижевск, , 17:55 — REGNUM В фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Удмуртии выявлена низкая оснащенность необходимым оборудованием для оказания качественной первичной медицинской помощи. Об этом по результатам мониторинга медицинских организаций, распложенных в сельской местности, сообщили ИА REGNUM в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Активисты проверили 27 ФАПов в девяти районах республики, ни один медпункт не соответствует, кроме нового модульного ФАПа в селе Селычка Якшур-Бодьинского района, не соответствует современным стандартам оснащения медицинских пунктов. Почти везде отсутствуют тест-системы, необходимые для проведения анализа крови на сахар и холестерин.

«Во многих пунктах нет автоматического дефибриллятора, портативных электрокардиографа и аппарата для искусственной вентиляции легких. Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке оказалась в 11 из 17 ФАПов, укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения — лишь в семи пунктах», — отметили в штабе.

Вызывает претензии и состояние некоторых зданий — пять объектов нуждаются в капитальном ремонте. Еще одна проблема — нехватка специалистов, в период отпусков и курсов повышения квалификации медицинская помощь становится недоступной жителям села. По этой причине в трех ФАПах даже не удалось провести опрос. Кроме того, ни один из пунктов, исключая ФАП в селе Селычка, не адаптирован для маломобильных граждан.

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Эксперты проанализировали также результаты оптимизации медучреждений в республике. В течение десяти лет не стало медорганизаций в 111 населенных пунктах 20 сельских районов, за исключением Алнашского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского и Малопургинского. В 2018 году была запланировано строительство 19 новых организаций, однако были введены в эксплуатацию только два, причем даты окончания работ были установлены не позднее сентября текущего года. Сроки сдачи объектов перенесены на коне 2018 года, начало 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2015 года Росздравнадзор в ходе внеплановой комплексной проверки деятельности минздрава Удмуртии выявил грубые нарушения прав граждан на получение своевременной и эффективной медицинской помощи. Позднее действия регионального Минздрава подвергли критике представители фракции КПРФ в Госсовете, требуя отставки главы ведомства Алексея Чуршина.

Эксперты ОНФ недоумевали, почему минздрав Удмуртии продолжает сокращать медучреждения, несмотря на то, что, по данным Росстата, в регионе за 2015 год смертность выросла. Около 63,5% от общего количества умерших составляют умершие на дому. По мнению экспертов, рост смертности среди трудоспособного населения свидетельствует об отсутствии своевременной первичной медико-санитарной помощи, а зачастую — об ее отсутствии.

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25 апреля 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов тогда еще в статусе врио отправил в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина, который руководил ведомством с 2014 года.

«Накопившиеся проблемы в здравоохранении республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства», — пояснил кадровое решение руководитель Удмуртии.