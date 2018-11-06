Вторник, 6 Ноября 2018 года
19:13:43 МСК

Молдавия начала торговать гражданством за инвестиции

Экономика

Церемония запуска программы прошла в Дубае с участием робота Софии

Молдавия начала торговать гражданством за инвестиции
Иллюстрация: Wineofmoldova.com
Молдавия

Кишинёв, 6 ноября 2018, 17:30 — REGNUM  Власти Молдавии запустили программу получения гражданства в обмен на инвестиции. Как передает ИА REGNUM, церемония старта программы была организована в Дубае, на Глобальной конференции по гражданству.

Программу представлял министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич при участии человекоподобного робота Софии.

Габурич заявил, что такие программы успешно работают в Латвии, Канаде, Австралии, на Мальте и Кипре, и что они помогают привлекать прямые иностранные инвестиции в стратегические сферы.

Согласно программе, иностранный инвестор сможет получить гражданство Молдавии, если внесет как минимум 100 тыс. евро в Фонд продолжительного развития, либо инвестирует 250 тыс. евро в в одну из стратегических сфер экономики страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия ждет притока €1,3 млрд инвестиций в обмен на гражданство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить