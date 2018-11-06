Молдавия начала торговать гражданством за инвестиции

Кишинёв, , 17:30 — REGNUM Власти Молдавии запустили программу получения гражданства в обмен на инвестиции. Как передает ИА REGNUM, церемония старта программы была организована в Дубае, на Глобальной конференции по гражданству.

Программу представлял министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич при участии человекоподобного робота Софии.

Габурич заявил, что такие программы успешно работают в Латвии, Канаде, Австралии, на Мальте и Кипре, и что они помогают привлекать прямые иностранные инвестиции в стратегические сферы.

Согласно программе, иностранный инвестор сможет получить гражданство Молдавии, если внесет как минимум 100 тыс. евро в Фонд продолжительного развития, либо инвестирует 250 тыс. евро в в одну из стратегических сфер экономики страны.

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